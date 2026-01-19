Министр обороны Дании и министр иностранных дел Гренландии встретились с Рютте

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт встретились в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает TV2, пишет "Европейская правда".

Поульсен и Моцфельд на встрече с генсеком НАТО в Брюсселе обсуждают усиление присутствия Североатлантического Альянса в Арктике.

После встречи запланирована пресс-конференция для СМИ, в 17 часов по местному времени (18:00 по Киеву).

Между тем глава МИД Дании Ларс Льокке Расмуссен начал серию визитов в европейские столицы, в понедельник он находится в Британии.

В связи с напряжением вокруг Гренландии топ-чиновники Дании не поедут на Всемирный экономический форум в Давосе.

Руководство ЕС созвало внеочередной саммит из-за напряжения вокруг Гренландии, а Франция созывает встречу министров G7.

