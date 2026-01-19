В правительстве Польши предостерегли Навроцкого от участия в Совете мира Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил президента страны Кароля Навроцкого о том, что его участие в Совете мира американского лидера Дональда Трампа должно быть одобрено польским парламентом и правительством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Дональд Туск написал на платформе X.

О том, что президента Польши пригласили в члены Совета мира Трампа, сообщил польский портал Onet. Неизвестно, что Навроцкий ответил на приглашение.

Однако Туск на это написал, что решение о членстве в организации должно приниматься с согласия Совета министров и с ратификацией Сейма.

"Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью Польского государства. И мы не позволим никому нас обмануть", – написал премьер-министр.

Отметим, что к членству в Совете мира Дональда Трампа пригласили также российского правителя Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сообщалось, что Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.

По словам источников, Трамп уже пригласил в члены Совета мира для Газы (отдельной группы "под зонтиком" общего Совета мира) Аргентину и Канаду, а также несколько европейских государств. О соответствующем приглашении уже сообщил венгерский премьер Виктор Орбан, а также итальянская премьер Джорджа Мелони.