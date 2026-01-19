СМИ: Трамп был уверен, что военные в Гренландии – это провокация против США

Президент США мог быть дезинформирован о целях европейской военной миссии в Гренландии, что и стало причиной введения пошлин против этих стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Sky News со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, во время телефонного разговора президента США и британского премьер-министра в воскресенье Дональд Трамп признал, что его, вероятно, дезинформировали о мотивах развертывания европейских войск в Гренландии.

Американский лидер пришел к выводу, что военное присутствие европейцев на острове является провокацией против него. Это, как утверждает источник, стало причиной введения тарифов против нескольких европейских стран.

В телефонном разговоре Стармер пытался убедить Трампа, что военная миссия европейцев была направлена на решение проблем безопасности в Арктическом регионе, а не на противодействие американской угрозе.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.

В понедельник, 19 января, Трамп уклонился от вопроса, будет ли он использовать военную силу для захвата Гренландии.