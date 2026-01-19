В МИД отчитались об энергетической помощи от партнеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал список энергетического оборудования, которое международные партнеры передали Украине в январе.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию он опубликовал в Facebook.

По его словам, в январе Бельгия передала Украине 22 мобильные котельные, а также три генератора для Киева, Одессы и Фастова.

Чешская организация Post Bellum собрала средства и закупила 36 генераторов, которые переданы во Львов, Тернополь, Киев, Днепр, Николаев, Херсон.

Посольство Украины в Болгарии поставило 17 генераторов различной мощности.

Датская ОО Bevar Ukraine передала промышленные источники бесперебойного питания (две станции мощностью 100 кВт и 80 кВт), а также генератор мощностью 22 кВт, который будет передан одной из больниц города Киева.

От Хорватии получены 2 генератора, которые передали Сумской ОГА. Также в Сумскую область передали 14 генераторов от Молдовы и 9 от Грузии.

Европейский Союз в январе 2026 года принял решение о передаче 445 генераторов для нужд украинских потребителей.

Отдельные государства-партнеры, в частности Норвегия (200 млн долларов), Германия и Австрия (60 млн евро) и Великобритания (20 млн фунтов), выделили средства на закупку энергетического оборудования, техники и ресурсов для стабилизации работы энергосистемы Украины.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Андрей Сибига призвал неравнодушных во всем мире устраивать благотворительные сборы в поддержку украинцев в условиях суровой зимы и постоянных разрушений энергосистемы – так, как это сделали в Польше.

Также Сибига поблагодарил поляков, которые собрали уже более 3 млн злотых на генераторы для Киева и снова повысили целевую сумму из-за потока новых донатов.

Накануне стало известно, что Италия в ближайшее время передаст Украине около 80 промышленных бойлеров.