Зеленский анонсировал встречу начальников Генштабов по гарантиям безопасности

5 января начальники Генштабов стран-партнеров Украины проведут встречу по гарантиям безопасности.

Об этом в вечернем обращении 1 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что 3 января в Киеве пройдет встреча советников по вопросам национальной безопасности, которая станет первой такой встречей в Украине по вопросам мира. Участие в ней подтвердили европейские представители, а команда США будет онлайн.

"15 стран подтвердили, плюс представители европейских структур и НАТО. Далее 5 января – будет встреча военных, начальники Генеральных штабов встретятся. Главное – это гарантии безопасности для Украины", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что "политически почти все готово", и сейчас важно "проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в небе, на земле, на море", если войну удастся закончить.

6 января во Франции состоится встреча лидеров "коалиции решительных", добавил Зеленский.

"Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и по мирному соглашению политической уверенности стало больше", – подчеркнул президент.

30 декабря Зеленский сообщил, что часть документов для урегулирования войны, которые были разработаны в рамках переговорного процесса, будут готовы к подписанию в январе.

По данным издания Die Welt, европейские страны готовы в первые шесть месяцев после прекращения боевых действий направить в Украину от 10 до 15 тысяч военных в рамках гарантий безопасности.