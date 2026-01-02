Большинство поляков не верят, что война в Украине закончится в 2026 году

Большинство поляков не надеются на окончание войны в Украине в 2026 году.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный IBRiS по заказу Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Опрос показывает, что 59,6% респондентов не верят в окончание войны в Украине в 2026 году.

21,6% респондентов придерживаются противоположного мнения, а 18,9% не имеют мнения по этому поводу.

Среди тех, кто считает, что война не закончится, преобладают сторонники власти (64%), но сторонников оппозиции также немало (59%).

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 30 декабря, что мир в Украине может быть достигнут в течение ближайших недель.

Он также заявил, что Соединенные Штаты готовы в рамках гарантий безопасности для Украины, после достижения мирного соглашения, направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил эти данные, но отметил, что переговоры на эту тему с США ведутся.