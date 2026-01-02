Количество мигрантов, пересекших Ла-Манш, является самым высоким с 2022 года

В 2025 году 41 472 мигранта пересекли Ла-Манш на небольших лодках, что почти на 5 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, это на 13% больше, чем в 2024 году, когда общее количество мигрантов составило 36 566 человек.

Это самый высокий показатель с 2022 года, когда Ла-Манш пересекли почти 46 тысяч мигрантов.

Правительство заявляет, что уже выслало 50 тысяч человек, которые находились в Великобритании нелегально, и тесно сотрудничает в этом вопросе с правительством Франции.

В ноябре министр внутренних дел Шабана Махмуд объявила о значительных реформах в процессе предоставления убежища, назвав действующую систему "неконтролируемой и несправедливой".

Изменения включают повышение требований к визам для иностранцев. Кроме того, некоторые мигранты будут вынуждены ждать 20 лет, прежде чем получат разрешение на постоянное проживание.

Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении просителей убежища, которое вступило в силу в августе.

Сообщалось также, что Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.