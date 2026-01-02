У Литві затримали оператора, чий дрон літав поблизу аеропорту Вільнюса

Служба громадської безпеки Литви (VST) затримала людину, яка керувала дроном поблизу Міжнародного аеропорту Вільнюса.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У четвер, 1 січня, о 19:44 система Fly Safe виявила безпілотний літальний апарат, що літав у забороненій зоні поблизу аеропорту Вільнюса.

"Відповідальні служби були негайно проінформовані про інцидент. Співробітники Служби громадської безпеки швидко відреагували, визначили місце запуску дрона і о 20:02 затримали дрон та його оператора", – заявили у VST.

Служба безпеки Литви конфіскувала безпілотний літальний апарат, а його оператору – виписала протокол про адміністративне правопорушення.

За даними VST, ситуація була взята під контроль і загрози не було.

Нещодавно писали, що литовські аеропорти оцінюють, що в жовтні та листопаді 2025 року вони зазнали збитків у розмірі близько 200 тисяч євро через білоруські контрабандні повітряні кулі, які найбільше заважають роботі аеропорту Вільнюса.

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.

Також писали, що литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва погодилася б направити до Білорусі посла з особливих доручень для проведення переговорів щодо проблеми з метеокулями.