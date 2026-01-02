В Литве задержали оператора, чей дрон летал вблизи аэропорта Вильнюса

Служба общественной безопасности Литвы (VST) задержала человека, который управлял дроном вблизи Международного аэропорта Вильнюса.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В четверг, 1 января, в 19:44 система Fly Safe обнаружила беспилотный летательный аппарат, летавший в запретной зоне вблизи аэропорта Вильнюса.

"Ответственные службы были немедленно проинформированы об инциденте. Сотрудники Службы общественной безопасности быстро отреагировали, определили место запуска дрона и в 20:02 задержали дрон и его оператора", – заявили в VST.

Служба безопасности Литвы конфисковала беспилотный летательный аппарат, а его оператору – выписала протокол об административном правонарушении.

По данным VST, ситуация была взята под контроль и угрозы не было.

Недавно писали, что литовские аэропорты оценивают, что в октябре и ноябре 2025 года они понесли убытки в размере около 200 тысяч евро из-за белорусских контрабандных воздушных шаров, которые больше всего мешают работе аэропорта Вильнюса.

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.

Также писали, что литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров по проблеме с метеокулями.