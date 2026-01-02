Білий дім оприлюднив стислий графік погодження бального залу Трампа

Білий дім оприлюднив дев’ятитижневий графік отримання дозволів на будівництво бального залу, запропонованого президентом Дональдом Трампом.

Про це пише The Washington Post, передає "Європейська правда".

Це сталося на тлі заяв однієї з федеральних комісій про те, що вона ще не отримала офіційних будівельних планів, а ключові деталі проєкту залишаються незрозумілими.

Стислі терміни та обмежене розкриття інформації загострили суперечку навколо проєкту.

Критики ставлять під сумнів, чи дотримується адміністрація процедур, передбачених федеральним законодавством про охорону історичної спадщини, та застерігають, що початок робіт із фундаментом до завершення погоджень може звести нанівець змістовний громадський контроль.

За словами представника Білого дому, 22 грудня адміністрація подала заявки на розгляд до двох уповноважених Конгресом органів – Національної комісії з планування столиці (NCPC) та Комісії з образотворчого мистецтва (CFA).

За кілька днів до цього відбулися попередні консультації зі співробітниками обох комісій.

План адміністрації передбачає інформаційні презентації 8 січня на засіданні NCPC та 15 січня на засіданні CFA. Голосування в CFA заплановане на 19 лютого, а в NCPC – на 5 березня.

Водночас секретар CFA Томас Любке підтвердив отримання заявки, тоді як у NCPC заявили, що офіційної заявки ще не надходило; її очікують пізніше в межах циклу розгляду.

Дії Білого дому відбуваються після рішення федерального судді Річарда Дж. Леона від 17 грудня, яким адміністрацію зобов’язали до кінця року розпочати консультаційний процес із обома комісіями. Суддя наголосив, що уряд має дотримуватися власних зобов’язань.

Адміністрація також повідомила, що надземні будівельні роботи можуть розпочатися не раніше квітня, за умови швидкого погодження.

Новий бальний зал, який, за словами Трампа, коштуватиме $400 млн, був оскаржений в суді захисниками історичної спадщини, а демократичні законодавці назвали це зловживанням владою і розслідують, які донори підтримують цей проєкт.

Пропонована вартість бального залу постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа. Його масштаби також зросли: спочатку Трамп заявляв, що він "не заважатиме нинішній будівлі", а потім вирішив знести все східне крило.

Нещодавно Трамп заявив, що задуману ним залу урочистих прийомів добудують орієнтовно через півтора року.