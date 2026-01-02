Белый дом обнародовал сжатый график согласования бального зала Трампа

Белый дом обнародовал девятинедельный график получения разрешений на строительство бального зала, предложенного президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет The Washington Post, передает "Европейская правда".

Это произошло на фоне заявлений одной из федеральных комиссий о том, что она еще не получила официальных строительных планов, а ключевые детали проекта остаются неясными.

Сжатые сроки и ограниченное раскрытие информации обострили спор вокруг проекта.

Критики ставят под сомнение, соблюдает ли администрация процедуры, предусмотренные федеральным законодательством об охране исторического наследия, и предупреждают, что начало работ с фундаментом до завершения согласований может свести на нет содержательный общественный контроль.

По словам представителя Белого дома, 22 декабря администрация подала заявки на рассмотрение в два уполномоченных Конгрессом органа – Национальную комиссию по планированию столицы (NCPC) и Комиссию по изобразительному искусству (CFA).

За несколько дней до этого состоялись предварительные консультации с сотрудниками обеих комиссий.

План администрации предусматривает информационные презентации 8 января на заседании NCPC и 15 января на заседании CFA. Голосование в CFA запланировано на 19 февраля, а в NCPC – на 5 марта.

В то же время секретарь CFA Томас Любке подтвердил получение заявки, тогда как в NCPC заявили, что официальной заявки еще не поступало; ее ожидают позже в рамках цикла рассмотрения.

Действия Белого дома происходят после решения федерального судьи Ричарда Дж. Леона от 17 декабря, которым администрацию обязали до конца года начать консультационный процесс с обеими комиссиями. Судья подчеркнул, что правительство должно соблюдать свои обязательства.

Администрация также сообщила, что надземные строительные работы могут начаться не ранее апреля, при условии быстрого согласования.

Новый бальный зал, который, по словам Трампа, будет стоить $400 млн, был оспариван в суде защитниками исторического наследия, а демократические законодатели назвали это злоупотреблением властью и расследуют, какие доноры поддерживают этот проект.

Предлагаемая стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа. Его масштабы также выросли: сначала Трамп заявлял, что он "не будет мешать нынешнему зданию", а затем решил снести все восточное крыло.

Недавно Трамп заявил, что задуманный им зал торжественных приемов достроят ориентировочно через полтора года.