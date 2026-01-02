Смертельный пожар в баре в Швейцарии вызвала пиротехника

Смертоносный пожар в баре в Швейцарии, унесший жизни 40 человек, был вызван "огненными фонтанами", которые прикрепили к бутылкам шампанского для шоу.

Об этом сообщили следователи на пресс-конференции в пятницу, 2 января, цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Как известно, пожар вспыхнул в 01:30 ночи 1 января в баре Le Constellation в баре курортного городка Кран-Монтана. В результате пожара погибли 40 человек, 115 – получили ранения.

В пятницу, 2 января, следователи указали причину смертоносного пожара. По их данным, его вызвала пиротехника.

"Фактически, все указывает на то, что пожар начался от настольных фейерверков, от фонтанов, которые были прикреплены к бутылкам шампанского и находились слишком близко к потолку", – сказала Беатрис Пиллуд, генеральный прокурор кантона Вале.

Она добавила, что для этого вывода были проанализированы видеозаписи и показания свидетелей.

Швейцария объявила пять дней траура после трагической гибели людей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готова по просьбе Швейцарии оказать помощь в медицинских учреждениях пострадавшим от смертельного пожара в баре. А Франция отправила на помощь команду военных врачей.

Итальянская федерация гольфа назвала имя первой жертвы смертельного пожара, который в новогоднюю ночь вспыхнул в баре в Швейцарии и унес жизни по меньшей мере 40 человек.