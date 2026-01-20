Молдова запустила процедуру виходу з СНД

Молдова запустила денонсацію основих угод, які забезпечували її членство в Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Міхай Попшой, міністр закордонних справ, під час програми "La 360 de grade" на Радіо Молдова, передає "Європейська правда".

Денонсація угод, що лежать в основі членства Молдови в СНД, знаходиться на стадії затвердження, і документи незабаром надійдуть до парламенту,

Це стосується Статуту СНД, підписаного в Мінську 22 січня 1993 року, Угоди про створення СНД від 8 грудня 1991 року, також підписаної в Мінську, а також її Додатку від 22 грудня 1991 року.

"Це означатиме, що Республіка Молдова офіційно більше не буде членом СНД. Денонсація цих трьох основних угод, які є основою нашої присутності в СНД, денонсація цих угод дасть нам право сказати, що з юридичної точки зору..., тому що, фактично, ми вже деякий час призупинили свою участь, але юридично ми все ще були там. З денонсацією цих трьох фундаментальних угод Республіка Молдова офіційно більше не буде частиною СНД. Цей процес уже розпочався, ми нещодавно ухвалили це рішення, процес затвердження розпочався", – сказав Міхай Попшой.

Віцепрем'єр-міністр уточнив, що документи щодо денонсації трьох угод будуть подані до законодавчого органу на початку нової парламентської сесії. Інші угоди з СНД, які приносять користь громадянам, продовжуватимуть діяти, уточнив віцепрем'єр-міністр.

"До середини лютого ми, ймовірно, завершимо процеси в уряді, після чого це рішення буде прийнято депутатами парламенту. Але ми розпочали цей процес у Міністерстві закордонних справ і подали документи на затвердження. Деякі з них (угоди – ні), якщо вони не суперечать нашій присутності в європейських структурах і приносять певні вигоди, не мають підстав для денонсації. Але юридично, в найкоротший термін, Республіка Молдова офіційно більше не буде частиною СНД", – додав віцепрем'єр-міністр.

За словами Попшоя, Республіка Молдова підписала загалом 283 угоди з СНД, 71 угода була денонсована, а приблизно 60 перебувають у процесі денонсації.

На тлі російського повномасштабної війни Росії проти України Молдова почала поступовий вихід з СНД і за попередні роки денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

Спікер парламенту Молдови заявив, що членство в СНД несумісне з євроінтеграцією країни.