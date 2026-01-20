Молдова запустила процедуру выхода из СНГ

Молдова запустила денонсацию основных соглашений, которые обеспечивали ее членство в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Об этом заявил вице-премьер-министр Михай Попшой, министр иностранных дел, во время программы "La 360 de grade" на Радио Молдова, передает "Европейская правда".

Денонсация соглашений, лежащих в основе членства Молдовы в СНГ, находится на стадии утверждения, и документы вскоре поступят в парламент.

Это касается Устава СНГ, подписанного в Минске 22 января 1993 года, Соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, также подписанного в Минске, а также его Приложения от 22 декабря 1991 года.

"Это будет означать, что Республика Молдова официально больше не будет членом СНГ. Денонсация этих трех основных соглашений, которые являются основой нашего присутствия в СНГ, денонсация этих соглашений даст нам право сказать, что с юридической точки зрения..., потому что, фактически, мы уже некоторое время приостановили свое участие, но юридически мы все еще были там. С денонсацией этих трех фундаментальных соглашений Республика Молдова официально больше не будет частью СНГ. Этот процесс уже начался, мы недавно приняли это решение, процесс утверждения начался", – сказал Михай Попшой.

Вице-премьер-министр уточнил, что документы о денонсации трех соглашений будут представлены в законодательный орган в начале новой парламентской сессии. Другие соглашения с СНГ, которые приносят пользу гражданам, будут продолжать действовать, уточнил вице-премьер-министр.

"До середины февраля мы, вероятно, завершим процессы в правительстве, после чего это решение будет принято депутатами парламента. Но мы начали этот процесс в Министерстве иностранных дел и подали документы на утверждение. Некоторые из них (соглашения – нет), если они не противоречат нашему присутствию в европейских структурах и приносят определенные выгоды, не имеют оснований для денонсации. Но юридически, в кратчайшие сроки, Республика Молдова официально больше не будет частью СНГ", – добавил вице-премьер-министр.

По словам Попшоя, Республика Молдова подписала в общей сложности 283 соглашения с СНГ, 71 соглашение было денонсировано, а примерно 60 находятся в процессе денонсации.

На фоне полномасштабной войны России против Украины Молдова начала постепенный выход из СНГ и за предыдущие годы денонсировала десятки соглашений, подписанных в рамках организации.

Спикер парламента Молдовы заявил, что членство в СНГ несовместимо с евроинтеграцией страны.