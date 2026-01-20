Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на шампанское, если тот не пойдет в Совет мира

Президент США Дональд Трамп раскритиковал французского лидера Эмманюэля Макрона за отказ поддержать его последнюю мирную инициативу и допустил в ответ огромную пошлину на шампанское.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Трамп заявил журналистам, что введет пошлины на французские вина и шампанское, узнав, что Макрон отклонил его приглашение присоединиться к так называемому Совету мира.

"Никто его не хочет, потому что он очень скоро покинет свой пост", – сказал Трамп журналистам о французском президенте.

"Я введу 200-процентный таможенный тариф на его вина и шампанское, и он присоединится", – добавил президент США.

Президент также опубликовал текстовое сообщение от своего французского коллеги, в котором Макрон пригласил Трампа на ужин в Париже в четверг и на встречу с Украиной, Сирией, Данией и Россией.

Напомним, ранее в СМИ опубликовали проект устава Совета мира. Согласно этому документу, президент США Дональд Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят быть постоянными членами и будет иметь последнее слово во всех решениях Совета мира.

Трамп пригласил к членству в Совете мира ряд европейских государств, Канаду, а также Россию и Беларусь.