Правительство Британии одобрило "мегапосольство" Китая, несмотря на возражения

Во вторник, 20 января, правительство Великобритании дало согласие на строительство Китаем в Лондоне крупнейшего посольства в Европе, несмотря на предостережения британских и американских политиков, что оно может быть использовано как база для шпионажа.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Планы Китая построить новое посольство на месте Королевского монетного двора были заморожены на три года из-за сопротивления местных жителей, чиновников и продемократических активистов из Гонконга в Великобритании.

Решение было объявлено перед ожидаемым визитом премьер-министра Кира Стармера в Китай в этом месяце, который станет первым визитом британского лидера с 2018 года. Некоторые британские и китайские чиновники заявили, что поездка зависела от утверждения посольства.

После принятия решения британское правительство заявило, что разведывательные службы участвовали в процессе утверждения и разработали ряд защитных мер безопасности.

"Национальная безопасность является нашей первоочередной обязанностью", – подчеркнул представитель правительства.

Согласно плану застройки, новое посольство станет одним из крупнейших дипломатических представительств в мире, его площадь составит около 55 тысяч квадратных метров.

Это почти в 10 раз больше, чем размер нынешнего посольства Китая в центре Лондона, и значительно больше, чем его посольство в США.

Китайское правительство приобрело Royal Mint Court в 2018 году, но его запросы на разрешение на строительство нового посольства на этом участке были отклонены местным советом в 2022 году. В прошлом году лидер Китая Си Цзиньпин попросил Стармера вмешаться.

В прошлом году правительство Великобритании взяло под свой контроль решение по планированию, и в феврале было проведено расследование, чтобы выслушать аргументы о том, следует ли утверждать посольство.

Решение об одобрении строительства было запланировано на октябрь 2025 года. Но его неоднократно откладывали после многочисленных обвинений в шпионаже и политическом вмешательстве со стороны Китая.

Отметим, Стармер с момента своего вступления в должность в 2024 году пытается наладить отношения с Китаем, Лондон и Пекин неоднократно обменивались обвинениями в шпионаже.