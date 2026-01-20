Міністр фінансів США відкинув "істерію" щодо торговельної війни через Гренландію

Міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок, 20 січня, висловив упевненість, що США та європейські країни знайдуть рішення щодо ситуації довкола Гренландії, а також відкинув "істерію" щодо можливої торговельної війни.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у кулуарах щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на імпорт з європейських країн-союзників, які виступають проти захоплення США Гренландії.

Європейські країни заявляють, що це порушить торговельну угоду, укладену з Трампом минулого року, і лідери ЄС мають намір обговорити можливі заходи у відповідь на надзвичайному саміті в Брюсселі.

Відтак Бессент заявив, що це питання виникло лише нещодавно і буде знайдено рішення, яке "забезпечить національну безпеку США та Європи".

"Минуло 48 годин. Як я вже сказав, розслабтеся і відпочиньте. Я впевнений, що лідери не будуть ескалувати ситуацію і що все вирішиться таким чином, який буде дуже вигідним для всіх", – запевнив американський міністр.

На запитання щодо перспективи тривалої торговельної війни між США та Європою Бессент конкретно не відповів та порадив "заспокоїтись".

"Чому ми поспішаємо з висновками? Чому ви розглядаєте найгірший варіант розвитку подій? Заспокойтеся. Зробіть глибокий вдих", – додав міністр фінансів США.

Як повідомлялося, Данія і Гренландія запропонували розгорнути на Гренландії місію Північноатлантичного альянсу. За даними ЗМІ, Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас американський президент порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

Під час дискусій в Українському домі у Давосі 20 січня міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що на тлі загострення ситуації довкола Гренландії для Європи Україна залишається пріоритетом.

А міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен своєю чергою заявила, що Європа готова відповісти на ситуацію довкола Гренландії, але "якщо у цьому буде потреба".

Читайте також на цю тему: Гренландська криза, що б'є по Україні. Які наслідки для ЗСУ матиме конфлікт Трампа з Європою.