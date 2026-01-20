Министр финансов США отверг "истерику" по поводу торговой войны из-за Гренландии

Министр финансов США Скотт Бессент во вторник, 20 января, выразил уверенность, что США и европейские страны найдут решение по ситуации вокруг Гренландии, а также отверг "истерику" по поводу возможной торговой войны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в кулуарах ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт из европейских стран-союзников, которые выступают против захвата США Гренландии.

Европейские страны заявляют, что это нарушит торговое соглашение, заключенное с Трампом в прошлом году, и лидеры ЕС намерены обсудить возможные меры в ответ на чрезвычайном саммите в Брюсселе.

Поэтому Бессент заявил, что этот вопрос возник только недавно и будет найдено решение, которое "обеспечит национальную безопасность США и Европы".

"Прошло 48 часов. Как я уже сказал, расслабьтесь и отдохните. Я уверен, что лидеры не будут эскалировать ситуацию и что все решится таким образом, который будет очень выгодным для всех", – заверил американский министр.

На вопрос о перспективах длительной торговой войны между США и Европой Бессент конкретно не ответил и посоветовал "успокоиться".

"Почему мы спешим с выводами? Почему вы рассматриваете худший вариант развития событий? Успокойтесь. Сделайте глубокий вдох", – добавил министр финансов США.

Как сообщалось, Дания и Гренландия предложили развернуть на Гренландии миссию Североатлантического альянса. По данным СМИ, Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

В то же время американский президент посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

Во время дискуссий в Украинском доме в Давосе 20 января министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии для Европы Украина остается приоритетом.

А министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в свою очередь заявила, что Европа готова ответить на ситуацию вокруг Гренландии, но "если в этом будет необходимость".

