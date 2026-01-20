Президентка Єврокомісії застерегла Трампа від тарифного тиску через Гренландію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі у Давосі зазначила, що Європа все ще сприймає США як друзів і партнерів, та застерегла Вашингтон від тарифного шантажу через позицію щодо Гренландії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн у своєму виступі зазначила, що Європа готова вкладатися у безпеку в Арктиці, має у цьому питанні спільні інтереси з США і має що запропонувати – навівши як приклад продаж Фінляндією криголамів США і те, що члени НАТО з Північної Європи якраз мають сили, підготовлені діяти у тамтешньому суворому кліматі.

"Безпеку в Арктиці можна забезпечити лише спільними зусиллями. Тому анонсовані додаткові тарифи – це помилка, особливо коли йдеться про давніх союзників. ЄС і США погодили торгову угоду у липні минулого року. А у політиці й бізнесі угода – це угода. Коли друзі потискають руки, це має щось означати", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Європа досі сприймає США як союзників і друзів, а від руйнування цих відносин виграють лише суперники і перших, і других.

"Тож наша відповідь буде рішучою, об’єднаною і пропорційною", – сказала президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн знову висловила солідарність з Данією та Гренландією і наголосила, що їхні суверенітет і територіальна цілісність не можуть бути предметом торгу.

Вона заявила, що ЄС готовий співпрацювати зі США та іншими партнерами над безпекою в Арктиці, згадавши, зокрема, Норвегію, Ісландію, Канаду.

"Це у наших спільних інтересах, і ми збільшимо наші інвестиції. Зокрема, на мою думку, ми маємо збільшити інвестиції у європейські спроможності в питанні криголамів та іншого обладнання, важливого для безпеки в Арктиці", – зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Франція та Німеччина закликали Європу готувати "торгову базуку" на тлі Трампових погроз додатковими митами, а у Європарламенті дали зрозуміти, що за цих обставин не схвалять торгову угоду ЄС зі США.

Президент України Володимир Зеленський стурбований, що через кризу довкола Гренландії увага до України може ослабнути.