Президент Еврокомиссии предостерегла Трампа от тарифного давления из-за Гренландии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметила, что Европа все еще воспринимает США как друзей и партнеров, и предостерегла Вашингтон от тарифного шантажа из-за позиции по Гренландии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен в своем выступлении отметила, что Европа готова вкладываться в безопасность в Арктике, имеет в этом вопросе общие интересы с США и может что-то предложить – приведя в качестве примера продажу Финляндией ледоколов США и то, что члены НАТО из Северной Европы как раз имеют силы, подготовленные действовать в местном суровом климате.

"Безопасность в Арктике можно обеспечить только совместными усилиями. Поэтому анонсированные дополнительные тарифы – это ошибка, особенно когда речь идет о давних союзниках. ЕС и США согласовали торговое соглашение в июле прошлого года. А в политике и бизнесе соглашение – это соглашение. Когда друзья пожимают руки, это должно что-то значить", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Европа до сих пор воспринимает США как союзников и друзей, а от разрушения этих отношений выиграют только соперники и первых, и вторых.

"Поэтому наш ответ будет решительным, единым и соразмерным", – сказала президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен вновь выразила солидарность с Данией и Гренландией и подчеркнула, что их суверенитет и территориальная целостность не могут быть предметом торга.

Она заявила, что ЕС готов сотрудничать с США и другими партнерами над безопасностью в Арктике, упомянув, в частности, Норвегию, Исландию, Канаду.

"Это в наших общих интересах, и мы увеличим наши инвестиции. В частности, по моему мнению, мы должны увеличить инвестиции в европейские возможности в вопросе ледоколов и другого оборудования, важного для безопасности в Арктике", – отметила фон дер Ляйен.

Напомним, Франция и Германия призвали Европу готовить "торговую базуку" на фоне угроз Трампа дополнительными пошлинами, а в Европарламенте дали понять, что в этих обстоятельствах не одобрят торговое соглашение ЕС с США.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен, что из-за кризиса вокруг Гренландии внимание к Украине может ослабнуть.