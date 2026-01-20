Азербайджан отправил Украине генераторы

Азербайджан отправил Украине партию гуманитарной помощи для восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство Украины в Азербайджане.

Партия энергетической помощи содержит 11 мощных генераторов, 5 трансформаторов, 12 низковольтных панелей и более 27 тысяч метров кабеля и проводов.

Как отметили в посольстве, груз уже отправился в Украину.

Фото: Facebook / Посольство Украины в Азербайджанской Республике

"Это еще раз подтверждает подлинное стратегическое партнерство и прочную дружбу между нашими странами, а также готовность поддерживать друг друга в сложные времена и совместно приближать справедливый мир", – отметил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал неравнодушных во всем мире устраивать благотворительные сборы в поддержку украинцев в условиях суровой зимы и постоянных разрушений энергосистемы – так, как это сделали в Польше.

Также Сибига поблагодарил поляков, которые собрали более 3 млн злотых на генераторы для Киева.

В МИД также отчитались об энергетической помощи от партнеров с начала года.