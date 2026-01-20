Прем'єр-міністерка Данії: розкол у Європі зіграє на руку Росії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала до єдності між європейськими союзниками, інакше Росії буде легше "завдати Європі шкоди".

Її слова, як пише "Європейська правда", цитує видання DR.

Єдність, на думку прем’єр-міністерки Данії, є "єдиним шляхом вперед" для Європи.

"Якщо ми почнемо серйозно розколюватися, то Росії на сході, яка безпосередньо загрожує Європі, буде надто легко завдати нам шкоди", – сказала Фредеріксен, маючи на увазі єдину відповідь ЄС на погрози США щодо Гренландії.

У четвер, 22 січня, прем'єр-міністерка відвідає надзвичайний саміт ЄС, щоб обговорити оголошене підвищення мит з боку США. Фредеріксен заявила, що не очікує одностайності серед європейських країн.

"Я не вірю, що всі країни ЄС скажуть одне й те саме. Ми теж не робимо цього, коли йдеться про Україну. Є ті, хто відверто протидіє Європі", – заявила посадовиця.

Однак, за словами Фредеріксен, ЄС має бути готовим відповісти на американські тарифи.

"Головне – бути готовими, якщо 1 лютого розпочнеться торгівельна війна. Але якщо США розпочнуть торгівельну війну, Європа повинна відповісти", – сказала вона.

"Я сподіваюся, що торгівельна війна ніколи не стане реальністю, бо вона вдарить по нашій економіці та, втім, по американській економіці теж", – додала прем’єрка.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

У відповідь ЄС розглядає запровадження мит проти американських товарів. Варіанти планують обговорити на екстреному саміті в Брюсселі в четвер, 22 січня.

Позицію ЄС щодо Гренландії не підтримала Угорщина. Глава МЗС країни Петер Сійярто дав зрозуміти, що Будапешт не підпише спільну заяву щодо острова на тлі зазіхань Трампа, бо вважає це "двостороннім питанням".