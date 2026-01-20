Премьер-министр Дании: раскол в Европе сыграет на руку России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала к единству между европейскими союзниками, иначе России будет легче "нанести Европе ущерб".

Ее слова, как пишет "Европейская правда", цитирует издание DR.

Единство, по мнению премьер-министра Дании, является "единственным путем вперед" для Европы.

"Если мы начнем серьезно раскалываться, то России на востоке, которая непосредственно угрожает Европе, будет слишком легко нанести нам ущерб", – сказала Фредериксен, имея в виду единый ответ ЕС на угрозы США в отношении Гренландии.

В четверг, 22 января, премьер-министр посетит чрезвычайный саммит ЕС, чтобы обсудить объявленное повышение пошлин со стороны США. Фредериксен заявила, что не ожидает единодушия среди европейских стран.

"Я не верю, что все страны ЕС скажут одно и то же. Мы тоже не делаем этого, когда речь идет об Украине. Есть те, кто открыто противодействует Европе", – заявила чиновница.

Однако, по словам Фредериксен, ЕС должен быть готов ответить на американские тарифы.

"Главное – быть готовыми, если 1 февраля начнется торговая война. Но если США начнут торговую войну, Европа должна ответить", – сказала она.

"Я надеюсь, что торговая война никогда не станет реальностью, потому что она ударит по нашей экономике и, впрочем, по американской экономике тоже", – добавила премьер.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

В ответ ЕС рассматривает введение пошлин против американских товаров. Варианты планируют обсудить на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 22 января.

Позицию ЕС по Гренландии не поддержала Венгрия. Глава МИД страны Петер Сийярто дал понять, что Будапешт не подпишет совместное заявление по острову на фоне посягательств Трампа, поскольку считает это "двусторонним вопросом".