Канада у Давосі наголосила на підтримці Гренландії й Данії у питанні суверенітету

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що його країна твердо стоїть на боці Гренландії та Данії на тлі резонансних заяв, які систематично лунають з адміністрації Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Коли Карні говорив про суверенітет в Арктиці, то наголосив на підтримці Канадою Гренландії та Данії, а також на їхньому "унікальному праві визначати майбутнє Гренландії".

"Наші зобов’язання перед корінними народами відповідно до статті 5 є непорушними. Тому ми працюємо з нашими союзниками по НАТО та партнерами у Північній Атлантиці над зміцненням безпеки на Півночі та Заході, завдяки безпрецедентним інвестиціям Канади в спроможності "за горизонтом": підводні човни, авіацію та присутність військ на місцях", – наголосив прем’єр Канади.

Водночас Карні не пояснив, що саме він мав на увазі, коли говорив про "війська на місцях", адже станом на 19 січня ЗМІ писали, що прем’єр Канади лише розглядає можливість відправки солдатів до Гренландії для проведення військових навчань з союзниками по Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Також він акцентував, що Канада "рішуче виступає проти" введення мит у зв'язку з гренландським питанням, а також закликав до переговорів для вирішення цих розбіжностей у поглядах.

Під час відповіді на запитання Карні зазначив, що "Росія, без сумніву, є загрозою в Арктиці" і "робить багато жахливих речей".

Нагадаємо, керівництво ЄС скликало позачерговий саміт через напругу довкола Гренландії, а Франція скликає зустріч міністрів G7.

Водночас президент США Дональд Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

За останні дні він пов’язав свої претензії на острів з тим, що не отримав Нобелівську премію миру, та з продажем Британією островів Маврикію.

У Конгресі США з’явились заклики усунути Трампа з посади після його скандальної відповіді прем’єру Норвегії. Втім, немає жодних ознак того, що зараз у Конгресі є реальна підтримка для цього кроку.

