Канада в Давосе подчеркнула поддержку Гренландии и Дании в вопросе суверенитета

Премьер-министр Канады Марк Карни заверил, что его страна твердо стоит на стороне Гренландии и Дании на фоне резонансных заявлений, которые систематически звучат из администрации Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Когда Карни говорил о суверенитете в Арктике, он подчеркнул поддержку Канадой Гренландии и Дании, а также их "уникальное право определять будущее Гренландии".

"Наши обязательства перед коренными народами в соответствии со статьей 5 являются нерушимыми. Поэтому мы работаем с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Северной Атлантике над укреплением безопасности на Севере и Западе, благодаря беспрецедентным инвестициям Канады в возможности "за горизонтом": подводные лодки, авиацию и присутствие войск на местах", – подчеркнул премьер Канады.

В то же время Карни не пояснил, что именно он имел в виду, когда говорил о "войсках на местах", ведь по состоянию на 19 января СМИ писали, что премьер Канады только рассматривает возможность отправки солдат в Гренландию для проведения военных учений с союзниками по Организации Североатлантического договора (НАТО).

Также он подчеркнул, что Канада "решительно выступает против" введения пошлин в отношении Гренландии, а также призвал к переговорам для решения этих разногласий во взглядах.

Во время ответа на вопрос Карни отметил, что "Россия, без сомнения, является угрозой в Арктике" и "делает много ужасных вещей".

Напомним, руководство ЕС созвало внеочередной саммит из-за напряженности вокруг Гренландии, а Франция созывает встречу министров G7.

В то же время президент США Дональд Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

В последние дни он связал свои претензии на остров с тем, что не получил Нобелевскую премию мира, и с продажей Великобританией островов Маврикия.

В Конгрессе США появились призывы отстранить Трампа от должности после его скандального ответа премьеру Норвегии. Впрочем, нет никаких признаков того, что сейчас в Конгрессе есть реальная поддержка для этого шага.

