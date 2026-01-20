Президент Литви запропонував укласти угоду щодо Гренландії

Президент Литви Гітанас Науседа висловив переконання, що угода про розподіл відповідальності за безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці може стати виходом із ситуації між США та Європою щодо Гренландії.

Про це, як пише"Європейська правда", він сказав у інтерв’ю агенції Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Науседа в інтерв’ю заявив, що суперечка щодо Гренландії це погана новина для Європи, але дуже хороша новина для Росії. За словами литовського президента, цей конфлікт затьмарює війну в Україні.

Він запропонував укласти угоду про безпеку в Арктиці, яка б задовольнила безпекові побоювання Вашингтона.

"Найкращим результатом було б просто домовитися про спільну відповідальність за безпеку Арктичного регіону та Північноатлантичного регіону. Чи можливо цього досягти? Ми повинні зробити все можливе, щоб піти цим шляхом, бо це найкращий шлях", – сказав Науседа.

Водночас президент Литви наголосив, що територіальна цілісність та суверенітет країн є недоторканним принципом.

Науседа також висловив сподівання, що почує від президента США у Давосі новини про деескалацію у Гренландії.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд закликав держави Європи до рішучого захисту своїх інтересів на тлі шантажу з боку Дональда Трампа.

Нагадаємо, 22 січня лідери країн ЄС зберуться на екстрений саміт у Брюсселі, щоб обговорити відповідь на американські тарифи та погрози США щодо Гренландії.

Президент Франції Емманюель Макрон припустив, що ЄС застосує "інструмент боротьби з примусом", який передбачає численні обмеження для торгівлі зі США.