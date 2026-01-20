Президент Литвы предложил заключить соглашение по Гренландии

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил убеждение, что соглашение о распределении ответственности за безопасность в Арктике и Северной Атлантике может стать выходом из ситуации между США и Европой по Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Науседа в интервью заявил, что спор по поводу Гренландии – это плохая новость для Европы, но очень хорошая новость для России. По словам литовского президента, этот конфликт затмевает войну в Украине.

Он предложил заключить соглашение о безопасности в Арктике, которое удовлетворило бы опасения Вашингтона в области безопасности.

"Лучшим результатом было бы просто договориться о совместной ответственности за безопасность Арктического региона и Североатлантического региона. Возможно ли этого достичь? Мы должны сделать все возможное, чтобы пойти по этому пути, потому что это лучший путь", – сказал Науседа.

В то же время президент Литвы подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет стран являются неприкосновенным принципом.

Науседа также выразил надежду, что услышит от президента США в Давосе новости о деэскалации в Гренландии.

Между тем премьер-министр Польши Дональд призвал государства Европы к решительной защите своих интересов на фоне шантажа со стороны Дональда Трампа.

Напомним, 22 января лидеры стран ЕС соберутся на экстренный саммит в Брюсселе, чтобы обсудить ответ на американские тарифы и угрозы США в отношении Гренландии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что ЕС применит "инструмент борьбы с принуждением", который предусматривает многочисленные ограничения для торговли с США.