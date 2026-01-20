Нидерланды выделяют 23 миллиона евро на энергетическую поддержку Украины

Правительство Нидерландов во вторник, 20 января, объявило о выделении дополнительных 23 миллионов евро на энергетическую помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте правительства.

Выделенные средства пойдут на закупку газа за рубежом, срочный ремонт электростанций и поставку энергетического оборудования от нидерландских компаний, включая генераторы и кабели.

Таким образом, общий вклад Нидерландов в украинскую энергетику за 2026 год достигает 133 миллионов евро.

О новой помощи объявила министр Нидерландов по вопросам внешней торговли и содействия развитию Аукье де Врис во время своего визита в Киев.

"Россия использует холод как оружие для ежедневных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Нидерланды выделяют дополнительные 23 миллиона евро, чтобы помочь Украине с закупкой газа и срочным ремонтом. Мы продолжаем непоколебимую поддержку Украины в течение этой суровой зимы", – написала министр на платформе X.

Она также сообщила, что с начала полномасштабного российского вторжения Нидерланды доставили в Украину более 250 грузовиков энергетических товаров от нидерландских компаний. Де Врис пообещала, что энергетическая поддержка будет продолжаться и в дальнейшем.

Как сообщалось, Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.

Также стало известно, что Киев получит две мини-ТЭЦ от Германии.

Накануне в МИД Украины показали перечень помощи, которую Украине оказали партнеры в январе.