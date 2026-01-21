Вблизи Барселоны произошла авария на железной дороге: один человек погиб, 37 пострадали

В Испании во вторник недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным региональных властей, авария произошла в результате того, что на рельсы упала подпорная стена.

Поезд потерпел аварию недалеко от города Гелида, расположенного примерно в 35 минутах езды от Барселоны.

Испанский железнодорожный оператор ADIF заявил, что стена, вероятно, обрушилась из-за сильных дождей, прошедших на северо-востоке Испании на этой неделе.

EFE

Пригородное железнодорожное сообщение на этой линии было отменено, сообщили в компании.

Службы экстренной помощи Каталонии сообщили, что из 37 человек, пострадавших в результате аварии во вторник, пятеро получили серьезные травмы. Шестеро других находятся в менее тяжелом состоянии.

Службы экстренной помощи сообщили, что на место аварии было отправлено 20 машин скорой помощи, а пострадавшие были доставлены в больницы в этом районе.

Региональные пожарные сообщили, что большинство пострадавших ехали в первом вагоне поезда.

Авария вблизи Барселоны произошла всего через два дня после другого смертельного столкновения поездов в городе Адамус испанской провинции Кордова, в результате которого погибли по меньшей мере 42 человека, еще десятки получили ранения.

Власти Испании пока исключают диверсию как возможную причину аварии.

Из-за трагедии в Испании объявили трехдневный траур.