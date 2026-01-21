CNN: не всі в команді Трампа розділяють його прагнення захопити Гренландію

В команді президента Дональда Трампа загалом погоджуються з ним у тому, що контроль США над Гренландією важливий для національної безпеки, але водночас його ключові радники не дійшли єдиної думки про те, як найкраще цього досягти.

Про це йдеться у публікації CNN, повідомляє "Європейська правда".

Один з радників Трампа сказав, що бажання робити Гренландію ще одним американським штатом немає.

"Але чи хочемо ми союзу з ними? Без сумніву", – вказав він.

На тлі того, як Трамп посилює свою агресивну риторику про бажання захопити арктичний острів і відмовляється виключати військові засоби для досягнення цієї мети, кілька посадовців з обережністю ставляться до такого радикального кроку.

Замість цього багато союзників Трампа вважають за краще, щоб президент використовував загрозу запровадження тарифів як інструмент переговорів, створюючи можливість для отримання додаткових поступок від європейців.

"Вони вважають, що можуть спробувати чинити тиск на Данію, щоб вона пішла на угоду, навіть якщо це не призведе до поступки всією територією. Якесь спільне управління Гренландією дозволило б досягти тієї ж мети", – вказало одне із джерел.

У неділю низка європейських лідерів намагалась донести до Трампа, що розміщення військ у Гренландії не направлене проти нього.

Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Кіром Стармером визнав, що, можливо, отримав "неправильну інформацію" про розгортання європейських військ у Гренландії, розповів британський посадовець.

Один європейський посадовець заявив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте, здається, переконаний, що угода можлива, щоб дати президенту можливість вийти з ситуації.

Крім того, Рютте приватно порушує питання про можливість перегляду угоди 1951 року між США, Данією та Гренландією, можливо, з деякими сильними гарантіями, що китайські інвестиції в Гренландію будуть заборонені.

Посадовці кажуть, що останні агресивні дії Трампа щодо Гренландії почалися після успішної військової місії США на початку цього місяця з метою захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, що закріпило в свідомості американського президента бачення американської гегемонії над усією Західною півкулею.

Деякі європейські посадовці також висловили побоювання, що їхнє рішення відправити війська з Данії та інших країн НАТО для проведення спільних військових навчань у вихідні могло мати зворотний ефект, роздратувавши Трампа і переконавши його діяти швидше, ніж він би це зробив за інших обставин.

Нещодавно Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

Він також казав, що ситуація з Гренландією зрештою буде врегульована так, що це вдовольнить і Сполучені Штати, і НАТО.

