CNN: не все в команде Трампа разделяют его стремление захватить Гренландию

В команде президента Дональда Трампа в целом соглашаются с ним в том, что контроль США над Гренландией важен для национальной безопасности, но в то же время его ключевые советники не пришли к единому мнению о том, как лучше всего этого достичь.

Об этом говорится в публикации CNN, сообщает "Европейская правда".

Один из советников Трампа сказал, что желания сделать Гренландию еще одним американским штатом нет.

"Но хотим ли мы союза с ними? Без сомнения", – указал он.

На фоне того, как Трамп усиливает свою агрессивную риторику о желании захватить арктический остров и отказывается исключать военные средства для достижения этой цели, несколько чиновников с осторожностью относятся к такому радикальному шагу.

Вместо этого многие союзники Трампа предпочитают, чтобы президент использовал угрозу введения тарифов как инструмент переговоров, создавая возможность для получения дополнительных уступок от европейцев.

"Они считают, что могут попытаться оказать давление на Данию, чтобы она пошла на сделку, даже если это не приведет к уступке всей территории. Какое-то совместное управление Гренландией позволило бы достичь той же цели", – указал один из источников.

В воскресенье ряд европейских лидеров пытался донести до Трампа, что размещение войск в Гренландии не направлено против него.

Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Киром Стармером признал, что, возможно, получил "неправильную информацию" о развертывании европейских войск в Гренландии, рассказал британский чиновник.

Один европейский чиновник заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, кажется, убежден, что соглашение возможно, чтобы дать президенту возможность выйти из ситуации.

Кроме того, Рютте в частном порядке поднимает вопрос о возможности пересмотра соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, возможно, с некоторыми сильными гарантиями, что китайские инвестиции в Гренландию будут запрещены.

Чиновники говорят, что последние агрессивные действия Трампа в отношении Гренландии начались после успешной военной миссии США в начале этого месяца с целью захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, что закрепило в сознании американского президента видение американской гегемонии над всем Западным полушарием.

Некоторые европейские чиновники также выразили опасения, что их решение отправить войска из Дании и других стран НАТО для проведения совместных военных учений в выходные могло иметь обратный эффект, раздражив Трампа и убедив его действовать быстрее, чем он бы это сделал при других обстоятельствах.

Недавно Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

Он также сказал, что ситуация с Гренландией в конечном итоге будет урегулирована так, что это удовлетворит и Соединенные Штаты, и НАТО.

