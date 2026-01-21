Франція закликала провести навчання НАТО на Гренландії

Після неодноразових погроз президента Дональда Трампа, який заявляє, що хоче захопити Гренландію, Франція вимагає проведення навчань НАТО на арктичному острові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Франція вимагає проведення навчань НАТО в Гренландії і заявляє про свою готовність взяти в них участь, повідомив Єлисейський палац у середу, 21 січня, після того як президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про своє бажання захопити автономну територію Данії.

Його погрози щодо Гренландії ускладнили і без того складні відносини між президентом США, який має виступити в середу на форумі в Давосі, та європейськими державами.

"Франція просить провести навчання НАТО в Гренландії і готова взяти в них участь", – оголосила французька президентська адміністрація.

Кілька європейських країн, включаючи Францію, Німеччину і Велику Британію, вже направили військовий персонал на цю територію для розвідувальної місії в рамках підготовки до данських навчань, організованих разом з союзниками по НАТО, але поза рамками Атлантичного альянсу і, отже, без участі США. Це викликало гнів Дональда Трампа, який погрожував своїм союзникам, що беруть участь у цих маневрах, введенням нових тарифів до 25%.

Лідер наполягає, що Гренландія, багата на корисні копалини, має життєво важливе значення для безпеки США і НАТО в умовах протистояння з Росією і Китаєм. Офіційні навчання НАТО дозволили б залучити Вашингтон і продемонструвати, що європейці серйозно ставляться до безпеки в Арктиці, вважають джерела в Парижі.

Коли журналісти запитали Дональда Трампа у вівторок, як далеко він готовий зайти, щоб отримати Гренландію, він відповів: "Ви дізнаєтеся". "Я думаю, що станеться щось, що буде дуже позитивним для всіх", – заявив він.

Раніше Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

