Франция призвала провести учения НАТО на Гренландии

После неоднократных угроз президента США Дональда Трампа, который заявляет, что хочет захватить Гренландию, Франция требует проведения учений НАТО на арктическом острове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Франция требует проведения учений НАТО на Гренландии и заявляет о своей готовности принять в них участие, сообщил Елисейский дворец в среду, 21 января, после того как президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании захватить автономную территорию Дании.

Его угрозы в отношении Гренландии осложнили и без того сложные отношения между президентом США, который должен выступить в среду на форуме в Давосе, и европейскими государствами.

"Франция просит провести учения НАТО на Гренландии и готова принять в них участие", – объявила французская президентская администрация.

Несколько европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, уже направили военный персонал на эту территорию для разведывательной миссии в рамках подготовки к датским учениям, организованным вместе с союзниками по НАТО, но вне рамок Атлантического альянса и, следовательно, без участия США. Это вызвало гнев Дональда Трампа, который пригрозил своим союзникам, участвующим в этих маневрах, введением новых тарифов до 25%.

Американский лидер настаивает, что Гренландия, богатая полезными ископаемыми, имеет жизненно важное значение для безопасности США и НАТО в условиях противостояния с Россией и Китаем. Официальные учения НАТО позволили бы привлечь Вашингтон и продемонстрировать, что европейцы серьезно относятся к безопасности в Арктике, считают источники в Париже.

Когда журналисты спросили Дональда Трампа во вторник, как далеко он готов зайти, чтобы получить Гренландию, он ответил: "Вы узнаете". "Я думаю, что произойдет что-то, что будет очень позитивным для всех", – заявил он.

Ранее Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

