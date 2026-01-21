Сибіга обговорив з європейськими колегами кризову ситуацію в енергетиці України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч зі своїми європейськими колегами, ключовою темою якої стала надзвичайна ситуація в енергосистемі України.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

В зустрічі взяли участь міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, глава МЗС Канади Аніта Ананд, глава фінського МЗС Еліна Валтонен, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, глава МЗС Нідерландів Давід ван Вел, а також міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад.

"Головною темою була надзвичайна енергетична ситуація в Україні, спричинена російськими ударами, та термінова допомога від партнерів для відновлення електропостачання та опалення для українців", – зазначив Сибіга.

Також в ході зустрічі йшлося про нові пакети оборонної та фінансової підтримки, мирні зусилля та ситуацію на полі бою.

"Українська переговорна команда активно працює з американцями в Давосі. Є шанс пришвидшити мирний процес. Україна готова. Українці заслуговують на мир", – написав Сибіга.

Нещодавно в МЗС України показали перелік допомоги, яку Україні надали партнери у січні.

Також стало відомо, що Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини, а Нідерланди додатково виділять 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні.