Сибига обсудил с европейскими коллегами кризисную ситуацию в энергетике Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел онлайн-встречу со своими европейскими коллегами, ключевой темой которой стала чрезвычайная ситуация в энергосистеме Украины.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, глава МИД Канады Анита Ананд, глава финского МИД Элина Валтонен, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, глава МИД Нидерландов Давид ван Вел, а также министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад.

"Главной темой была чрезвычайная энергетическая ситуация в Украине, вызванная российскими ударами, и срочная помощь от партнеров для восстановления электроснабжения и отопления для украинцев", – отметил Сибига.

Также в ходе встречи речь шла о новых пакетах оборонной и финансовой поддержки, мирных усилиях и ситуации на поле боя.

"Украинская переговорная команда активно работает с американцами в Давосе. Есть шанс ускорить мирный процесс. Украина готова. Украинцы заслуживают мира", – написал Сибига.

Недавно в МИД Украины показали перечень помощи, которую Украине оказали партнеры в январе.

Также стало известно, что Киев получит две мини-ТЭЦ от Германии, а Нидерланды дополнительно выделят 23 млн евро на энергетическую помощь Украине.