В Германии задержали украинку: подозревают в шпионаже в пользу РФ
В Германии задержали украинку, имеющую также гражданство Германии, по подозрению в сборе информации в пользу России.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
В Федеральной прокуратуре Германии сообщили о задержании женщины, гражданки Украины и Германии. Ее обвиняют, среди прочего, в поддержании контактов с посольством РФ в Берлине.
Суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения в виде ареста.
Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения украинцам Даниилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки с взрывчаткой по поручению российских спецслужб.
В Эстонии выяснили, что сотрудник пограничного пункта годами собирал информацию по заданию ФСБ.
