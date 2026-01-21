В Германии задержали украинку: подозревают в шпионаже в пользу РФ

В Германии задержали украинку, имеющую также гражданство Германии, по подозрению в сборе информации в пользу России.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В Федеральной прокуратуре Германии сообщили о задержании женщины, гражданки Украины и Германии. Ее обвиняют, среди прочего, в поддержании контактов с посольством РФ в Берлине.

Суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения украинцам Даниилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки с взрывчаткой по поручению российских спецслужб.

В Эстонии выяснили, что сотрудник пограничного пункта годами собирал информацию по заданию ФСБ.