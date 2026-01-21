Трамп заявил, что не применит военную силу для захвата Гренландии
Президент США Дональд Трамп пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.
Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Европейская правда".
В своем выступлении Трамп признал, что США могут "ничего не получить", если не применят военную силу против Гренландии, однако пообещал этого не делать.
"Мы, вероятно, ничего не получим, если я не решу применить чрезмерную силу и насилие, что, откровенно говоря, сделает нас непобедимыми. Но я этого не сделаю, хорошо? Теперь все скажут: "О, хорошо". Это, пожалуй, самое важное заявление, которое я сделал, потому что люди думали, что я применю силу", – сказал американский президент.
"Я не должен применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу", – пообещал Трамп.
Американский лидер в очередной раз повторил о своем желании контролировать Гренландию, отметив, что это единственное, о чем "просят" Соединенные Штаты.
"Все, что просят Соединенные Штаты, – это место под названием Гренландия, которое уже принадлежало нам как доверенному лицу, но которое мы с уважением вернули Дании не так давно, после того как победили немцев, японцев, итальянцев и других во Второй мировой войне. Мы вернули им эту территорию", – сказал Трамп, отметив, что сейчас США "гораздо мощнее", чем тогда.
При этом президент США сказал, что контроль над Гренландией – это "небольшая просьба", ведь речь идет о "куске льда".
Ранее Трамп избегал вопроса о том, будет ли он использовать военную силу для захвата Гренландии.
14 января американский президент заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс поспособствовать этому.
Правительство Гренландии ответило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.