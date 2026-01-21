Орбан – пока единственный из лидеров в ЕС, кто согласился на членство в Совете мира Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока остается единственным среди лидеров стран ЕС, который открыто согласился стать членом Совета мира, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет "Европейская правда".

Приглашение присоединиться к Совету было адресовано примерно 60 странам.

Официально о желании присоединиться к инициативе Трампа заявили Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Катар, Египет, Марокко, Пакистан, Индонезия, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай, Вьетнам, Азербайджан и Армения.

Среди членов НАТО – о своем решении присоединиться объявили только Турция и Венгрия. Последняя является единственной среди стран ЕС, которая согласилась быть представленной в Совете мира.

Такие страны, как Норвегия, Дания, Франция объявили об отказе быть членами Совета мира американского президента. Остальные государства ЕС либо публично не комментировали приглашение, либо заявляли, что нуждаются в большем времени для рассмотрения предложения.

Отметим, что среди приглашенных есть Украина и Россия.

Как сообщалось, 20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

По планам президента США, Совет мира по сектору Газа должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов за постоянное членство.

Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Reuters, Трамп будет возглавлять Совет пожизненно, даже если он больше не будет президентом США.