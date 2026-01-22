Прем'єр Норвегії: Гренландія для Трампа – це майже одержимість

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре різко виступив проти митних погроз Дональда Трампа після того, як у середу ввечері президент США відкликав погрозу про 10-відсотковий тариф проти Норвегії та інших союзників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

"Було неприпустимо висловлювати такі погрози. Тож те, що він відмовився від них, ми мусимо взяти до відома – і це було б дивно, якби він цього не зробив", – сказав Стьоре.

"Але з Трампом все може змінитися, тож ми мусимо уважно стежити за ситуацією", – додав він.

Трамп скасував мита після того, що він назвав "дуже продуктивною" розмовою з главою НАТО Марком Рютте. Після зустрічі Трамп оголосив, що США і НАТО досягли рамкової угоди щодо Гренландії.

Стьоре зазначив, що Гренландія була основною темою виступу Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Темою, якій він приділив найбільше часу, була Гренландія, це майже одержимість для нього", – вважає Стьоре.

Як повідомлялося, європейські посадовці попередили, що після раптової зміни позиції Дональда Трампа щодо загрози введення мит для країн, які підтримують Гренландію, залишаються серйозні виклики.

У четвер, 22 січня, лідери країн ЄС зберуться на екстрений саміт у Брюсселі, щоб обговорити варіанти відповіді на погрози Вашингтона.