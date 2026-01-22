Премьер Норвегии: Гренландия для Трампа – это почти одержимость

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре резко отреагировал на таможенные угрозы президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что в среду вечером он отказался от планов ввести 10-процентный тариф против Норвегии и других союзников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Глава норвежского правительства подчеркнул, что президенту США было недопустимо высказывать такие угрозы. "Поэтому то, что он отказался от них, мы должны принять к сведению – и было бы странно, если бы он этого не сделал", – сказал Стёре.

"Но с Трампом все может измениться, поэтому мы должны внимательно следить за ситуацией", – добавил он.

Трамп отказался от намерения ввести пошлины в отношении ряда европейских государств после того, что он назвал "очень продуктивным" разговором с генсеком НАТО Марком Рютте.

После встречи Трамп объявил, что США и НАТО достигли рамочного соглашения по Гренландии.

Стёре отметил, что Гренландия была основной темой выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Темой, которой он уделил больше всего времени, была Гренландия, это почти одержимость для него", – считает Стёре.

Как сообщалось, европейские чиновники предупредили, что после внезапного изменения позиции Дональда Трампа относительно угрозы введения пошлин для стран, поддерживающих Гренландию, остаются серьезные вызовы.

В четверг, 22 января, лидеры стран ЕС соберутся на экстренный саммит в Брюсселе, чтобы обсудить варианты ответа на угрозы Вашингтона.