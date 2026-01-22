Польські фермери зберуться на кордоні з Україною, але проїзд не блокуватимуть – генконсул

Польські фермери 23 січня не блокуватимуть рух у напрямку пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" на польсько-українському кордоні, а проведуть вздовж дороги публічне зібрання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі "Укрінформу" розповів генконсул України в Любліні Олег Куць.

У випадку спроби блокади дороги місцева влада пообіцяла розпустити зібрання, додав генконсул.

"Фермери планують провести 23 січня публічне зібрання на узбіччі дороги без створення перешкод для руху транспорту. У випадку перекриття руху поліція звертатиметься до місцевої влади щодо припинення зібрання", – сказав Куць.

Він пояснив, що дозвіл фермери отримали лише на зібрання вздовж дороги, але не на блокаду дороги до кордону і про це вони попереджені з боку місцевої влади і правоохоронців.

Куць наголосив, що генконсульство перебуває на постійному зв'язку з місцевою владою і правоохоронними органами Польщі і робить все для того, щоб не допустити затримки з постачанням допомоги, яка направляється в Україну в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці через обстріли з боку РФ.

Державна митна служба раніше повідомила, що 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів".

Польські фермери таким чином протестуватимуть проти неконкурентних, на їхнє переконання, умов імпорту української агропродукції до Польщі, а також проти підписаної торговельної угоди між ЄС та країнами Південної Америки.

Нагадаємо, польські фермери 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами, але згодом призупинили протест. Під час своїх протестів серед іншого вони також згадували про нібито надмірний наплив продукції з України.