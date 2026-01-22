Польские фермеры соберутся на границе с Украиной, но проезд не блокируют – генконсул

Польские фермеры 23 января не будут блокировать движение в направлении пункта пропуска "Долгобычув – Угринов" на польско-украинской границе, а проведут вдоль дороги публичное собрание.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии "Укринформу" рассказал генконсул Украины в Люблине Олег Куць.

В случае попытки блокады дороги местные власти пообещали распустить собрание, добавил генконсул.

"Фермеры планируют провести 23 января публичное собрание на обочине дороги без создания препятствий для движения транспорта. В случае перекрытия движения полиция будет обращаться к местным властям о прекращении собрания", – сказал Куць.

Он пояснил, что разрешение фермеры получили только на собрание вдоль дороги, но не на блокаду дороги до границы, и об этом они предупреждены со стороны местных властей и правоохранительных органов.

Куць подчеркнул, что генконсульство находится на постоянной связи с местными властями и правоохранительными органами Польши и делает все для того, чтобы не допустить задержки с поставкой помощи, которая направляется в Украину в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике из-за обстрелов со стороны РФ.

Государственная таможенная служба ранее сообщила, что 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов".

Польские фермеры таким образом будут протестовать против неконкурентных, по их убеждению, условий импорта украинской агропродукции в Польшу, а также против подписанного торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки.

Напомним, польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за обеспокоенности подписанием Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами, но впоследствии приостановили протест. Во время своих протестов среди прочего они также упоминали о якобы чрезмерном наплыве продукции из Украины.