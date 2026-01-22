Польша вызвала белорусского дипломата из-за метеозондов с контрабандой

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси после того, как власти обнаружили несколько метеозондов, переносивших большое количество сигарет через границу.

Об этом заявил спикер МИД Польши Мацей Вевюр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По словам Вевюра, Варшава отрицает утверждение о том, что белорусские власти не знали о контрабандных операциях или не имели на них влияния.

"Временному поверенному было сказано, что Польша не принимает таких действий", – добавил он.

"Он не смог уточнить роль белорусской стороны, но мы отрицаем утверждение, что эти инциденты произошли без их ведома или влияния. Продолжение такого поведения будет иметь последствия, хотя мы не разглашаем детали публично", – сказал представитель.

Воздушные шары были обнаружены в ночь на 16 января 2026 года в Белостоке и окружающем Сокольском повете на северо-востоке Польши вблизи белорусской границы.

Это побудило полицию предупредить общественность и привлечь внимание к давно существующему трансграничному контрабандному маршруту.

Бюро национальной безопасности сообщило, что польский президент постоянно информируется о ситуации и ее возможных последствиях.

Власти внимательно следят за ситуацией после того, как десятки объектов, включая недавно обнаруженные контрабандные воздушные шары, вошли в воздушное пространство Польши из Беларуси.

Чиновники отметили, что такие инциденты могут быть провокациями, замаскированными под контрабандную деятельность.

Напомним, 25 декабря в Польше сообщили о "напряженной ночи" для военных из-за военного самолета РФ над Балтийским морем недалеко от польской территории, а также вторжении метеозондов с контрабандой с территории Беларуси.

Польское Бюро по национальной безопасности считает, что инцидент с метеозондами 25 декабря был провокацией, замаскированной под контрабанду.