Рютте поделился деталями соглашения по Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рамочное соглашение по Гренландии, которое ранее объявил американский президент Дональд Трамп, потребует от союзников НАТО усилить безопасность в Арктике.

Об этом он сказал в интервью Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет "Европейская правда".

По словам Рютте, первые результаты усиления союзниками США по НАТО безопасности в Арктике будут заметны уже в этом году.

Он отметил, что теперь командиры НАТО должны проработать детали дополнительных требований к безопасности, и что он уверен, что союзники НАТО, не входящие в Арктический регион, захотят присоединиться к этим усилиям.

"Мы соберемся в НАТО вместе с нашими командирами, чтобы обсудить необходимые меры. Я не сомневаюсь, что мы сможем это сделать достаточно быстро. Конечно, я надеюсь, что это произойдет на протяжении 2026 года, а то и в начале 2026 года", – добавил он.

Трамп 21 января заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп написал, что благодаря договоренностям с Рютте он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Перед тем, как Трамп сделал свое заявление о соглашении, представители НАТО обсудили возможность получения США суверенитета над частью гренландской территории для размещения военных баз по образцу Кипра.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ заявила, что Альянс не может вести переговоры о датском суверенитете.