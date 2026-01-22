В Молдове нашли еще один российский дрон

В Молдове в селе Крокмаз Штефан-Водского района утром 22 января обнаружили российский беспилотник.

Об этом говорится в заявлении полиции Молдовы, сообщает "Европейская правда".

По данным правоохранителей, местные жители заметили дрон длиной около 2,5 метров в саду заброшенного сельского дома и сообщили в правоохранительные органы.

На место прибыли спецслужбы, зону оцепили. Правоохранители поблагодарили местных жителей за сообщение о дроне, напомнив, что в подобных ситуациях особенно важно соблюдать правила безопасности: не приближаться к подозрительным объектам, не трогать, не перемещать и не разбирать их.

"Напоминаем о рекомендации немедленно сообщать о подобных случаях в полицию и соблюдать указания правоохранительных органов до прибытия специализированных групп", – добавили в полиции.

Комментируя инцидент, Министерство иностранных дел Молдовы назвало это "грубым нарушением суверенитета Молдовы" и осудило войну России против Украины.

"После обнаружения российского беспилотника в районе Крокмаз в округе Штефан Вода Министерство иностранных дел заявило, что подобные инциденты являются серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова", – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что любой дрон, попадающий в воздушное пространство или на территорию Молдовы, "угрожает национальной безопасности и является нарушением суверенитета и территориальной целостности государства".

"Молдова осуждает такие нарушения, осуждает агрессивную войну России против Украины, которая ставит под угрозу и безопасность наших граждан", – отмечается в заявлении.

Напомним, 17 января в Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.

В последнее время в небо Молдовы по меньшей мере дважды залетали российские БПЛА, в одном случае, 25 ноября – сразу шесть. Один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

Один из дронов выставили на лестнице МИД перед вызовом российского посла.

29 ноября через Молдову летели два БПЛА типа "Шахед".