Рютте не приїде на саміт лідерів ЄС в Брюссель, але передав їм суть розмови з Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте не буде брати участь в сьогоднішньому засіданні Євроради, яке збирають через напруженість довкола Гренландії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомила речниця НАТО Елісон Гарт.

Речниця повідомила, що генсек НАТО мав комунікацію з прем'єркою Данії та главою Євроради щодо своєї зустрічі з президентом США.

"Генеральний секретар не бере участі у засіданні Європейської ради сьогодні ввечері. Звичайно, він поговорив з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен про свою вчорашню розмову з президентом Сполучених Штатів. Він також поговорив з президентом Європейської ради Антоніо Коштою", – повідомила "ЄвроПравді" Елісон Гарт.

Нагадаємо, саміт лідерів ЄС для обговорення погроз президента США Дональда Трампа щодо Гренландії відбудеться сьогодні в Брюсселі.

За даними The New York Times, 21 січня в Брюсселі відбулися зустрічі між топвійськовими з країн-членів НАТО, на яких обговорювалася можливість територіального компромісу щодо Гренландії.

Пізніше президент США Дональд Трамп повідомив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп зазначив, що завдяки домовленостям з Рютте, він не планує вводити мита проти європейських країн.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рамкова угода щодо Гренландії, яку раніше оголосив Трамп, вимагатиме від союзників НАТО посилити безпеку в Арктиці.