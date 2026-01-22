Рютте не приедет на саммит лидеров ЕС в Брюссель, но передал им суть разговора с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте не будет участвовать в сегодняшнем заседании Евросовета, которое созывают из-за напряженности вокруг Гренландии.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщила пресс-секретарь НАТО Элисон Гарт.

Пресс-секретарь сообщила, что генсек НАТО общался с премьер-министром Дании и главой Евросовета по поводу своей встречи с президентом США.

"Генеральный секретарь не участвует в заседании Европейского совета сегодня вечером. Конечно, он поговорил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен о своем вчерашнем разговоре с президентом Соединенных Штатов. Он также поговорил с президентом Европейского совета Антонио Коштой", – сообщила "ЕвроПравде" Элисон Гарт.

Напомним, саммит лидеров ЕС для обсуждения угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии состоится сегодня в Брюсселе.

По данным The New York Times, 21 января в Брюсселе состоялись встречи между топ-военными из стран-членов НАТО, на которых обсуждалась возможность территориального компромисса по Гренландии.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп отметил, что благодаря договоренностям с Рютте, он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рамочное соглашение по Гренландии, которое ранее объявил Трамп, потребует от союзников НАТО усилить безопасность в Арктике.