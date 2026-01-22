Рютте не приедет на саммит лидеров ЕС в Брюссель, но передал им суть разговора с Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте не будет участвовать в сегодняшнем заседании Евросовета, которое созывают из-за напряженности вокруг Гренландии.
Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщила пресс-секретарь НАТО Элисон Гарт.
Пресс-секретарь сообщила, что генсек НАТО общался с премьер-министром Дании и главой Евросовета по поводу своей встречи с президентом США.
"Генеральный секретарь не участвует в заседании Европейского совета сегодня вечером. Конечно, он поговорил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен о своем вчерашнем разговоре с президентом Соединенных Штатов. Он также поговорил с президентом Европейского совета Антонио Коштой", – сообщила "ЕвроПравде" Элисон Гарт.
Напомним, саммит лидеров ЕС для обсуждения угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии состоится сегодня в Брюсселе.
По данным The New York Times, 21 января в Брюсселе состоялись встречи между топ-военными из стран-членов НАТО, на которых обсуждалась возможность территориального компромисса по Гренландии.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Трамп отметил, что благодаря договоренностям с Рютте, он не планирует вводить пошлины против европейских стран.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рамочное соглашение по Гренландии, которое ранее объявил Трамп, потребует от союзников НАТО усилить безопасность в Арктике.