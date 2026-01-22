Литва передаст Украине генераторы на 2 млн евро

Литва объявила о передаче генераторов на сумму более 2 млн евро ко Дню Соборности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в X.

Будрис поздравил украинцев с Днем Соборности и добавил, что Литва поможет Украине пройти через сложную зиму.

"В этот День Соборности мы посылаем вам тепло из Литвы. Правительство Литвы только что приняло решение прислать вам большое количество генераторов на сумму более 2 миллионов евро. Мы хотим помочь вам пережить эту суровую зиму", – написал министр.

On Ukraine’s Unity Day, we are sending warmth from Lithuania – electricity generators worth more than 2 million euros. #Lithuania stands with #Ukraine. Slava Ukraini! 🇱🇹❤️🇺🇦 pic.twitter.com/XQmDkQOm56 – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) January 22, 2026

Ранее писали, что Польша передает 400 генераторов для Киева и окружающих общин.

Тем временем Нидерланды срочно выделили дополнительные 23 млн евро на энергетическую помощь Украине, Дания – дополнительные 20 млн евро.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.