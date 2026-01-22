Франция перехватила российский танкер в Средиземном море

Военно-морские силы Франции в четверг, 22 января, перехватили в Средиземном море российский нефтяной танкер, который относится к "теневому флоту".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в X.

По словам Макрона, танкер, который направлялся из России, принадлежит к международному санкционному списку и, вероятно, является судном "теневого флота" РФ.

Президент Франции сообщил, что военные поднялись на борт танкера. Судно перенаправили, а в отношении него начато судебное расследование.

"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию войны агрессии против Украины", – написал Макрон.

Отметим, что эта информация появилась примерно в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский в Давосе предложил европейским союзникам перехватывать российские танкеры, как это делают Соединенные Штаты.

Сам Зеленский в сети X поблагодарил французского президента за решительность и заявил, что все российские танкеры у берегов Европы должны быть остановлены.

"Санкции против всей инфраструктуры "теневого флота" должны быть жесткими. Суда должны быть арестованы. И разве не было бы справедливо конфисковать и продать нефть, которую перевозят эти танкеры?", – написал Зеленский.

Напомним, 21 января США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ в Карибском море.

США 9 января захватили танкер Olina в Карибском море на фоне усиления усилий Вашингтона по ограничению экспорта венесуэльской нефти.

А 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Судна обвиняют в нарушении санкционной политики.