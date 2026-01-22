Франция перехватила российский танкер в Средиземном море
Новости — Четверг, 22 января 2026, 17:34 —
Военно-морские силы Франции в четверг, 22 января, перехватили в Средиземном море российский нефтяной танкер, который относится к "теневому флоту".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в X.
По словам Макрона, танкер, который направлялся из России, принадлежит к международному санкционному списку и, вероятно, является судном "теневого флота" РФ.
Президент Франции сообщил, что военные поднялись на борт танкера. Судно перенаправили, а в отношении него начато судебное расследование.
We will not tolerate any violation.– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.
The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r
"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию войны агрессии против Украины", – написал Макрон.
Отметим, что эта информация появилась примерно в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский в Давосе предложил европейским союзникам перехватывать российские танкеры, как это делают Соединенные Штаты.
Сам Зеленский в сети X поблагодарил французского президента за решительность и заявил, что все российские танкеры у берегов Европы должны быть остановлены.
"Санкции против всей инфраструктуры "теневого флота" должны быть жесткими. Суда должны быть арестованы. И разве не было бы справедливо конфисковать и продать нефть, которую перевозят эти танкеры?", – написал Зеленский.
Напомним, 21 января США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ в Карибском море.
США 9 января захватили танкер Olina в Карибском море на фоне усиления усилий Вашингтона по ограничению экспорта венесуэльской нефти.
А 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Судна обвиняют в нарушении санкционной политики.