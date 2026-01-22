Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у переліку членів Ради миру 

Білий дім опублікував список країн, які приєдналися до Ради миру, створеній президентом США Дональдом Трампом, зазначивши серед учасників Бельгію замість Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило бельгійське медіа RTBF.

Джерело в уряді Бельгії підтвердило, що спершу американці помилково додали у список країну, переплутавши її з Білоруссю.

Спростовувати участь Бельгії у Раді миру довелося міністру закордонних справ Максиму Прево. У мережі X він написав, що його країна не підписувала договору про створення Ради миру, адже має зауваження до цієї організації.

"Бельгія НЕ підписала договір Ради миру. Це оголошення помилкове. Ми хочемо спільної та скоординованої європейської відповіді. Як і багато інших європейських країн, ми маємо застереження щодо цієї пропозиції", – написав міністр.

Документи про створення Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа підписали у четвер у Давосі.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Окрім цього, також були представники чотирьох європейських країн з-за меж ЄС – Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Косова.

Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилася агенція Reuters, Трамп очолюватиме Раду довічно, навіть якщо він більше не буде президентом США.

Серед запрошених до Ради також є й Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.

Нагадаємо, 20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко першим підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення американського лідера Дональда Трампа.

Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що готовий зробити внесок у Раду миру коштом заморожених у Сполучених Штатах російських активів.